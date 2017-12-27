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27 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Genç Başkan görevini devretti

    Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, 7 yıldan bu yana yürüttüğü başkanlık görevini Burakhan Erbay’a bıraktığını açıkladı.

    27 Aralık 2017 Çarşamba 12:04
    Bu haber 438 kez okundu
    Genç Başkan görevini devretti

    Haber: Semih Baykal

    Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişikliği yaşandı. 14 Şubat 2013, yılından bu yana Başkanlık görevini başarıyla yürüten Taha Furkan Sönmezel, görevini Burakhan Erbay’a devrettiğini açıkladı. Sönmezel, başkanlığını bıraktığını şu sözlerle açıkladı; “14 Şubat 2013 tarihinde büyük bir inanç ile devraldığım ve 07 Şubat 2015 tarihinde yapılan olağan kongreyle yine aynı inançla göreve devam ettiğim Ak Parti Gençlik Kolları Bolu İl Başkanlığı görevimi 5 yıl süren görevim sonrasında ilk günkü heyecan ve inancımdan hiçbir kayıp yaşamadan bugün itibariyle Burakhan Erbay kardeşime devrediyorum. Bu süreç; lise yıllarımdan bu yana yaklaşık 10 yıllık gençlik kolları siyasetimde gençlik kollarımızın her kademesinde görev aldığım teşkilatımızdan ve davamızdan bir kopuş değil, aksine Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerin önünü açması adına bizlere aşıladığı güvenle beraber, bir bayrak değişimi hüviyetindedir. İl başkanlığımdan önceki gençlik kolları yönetim kurulu üyeliğimde; 12 Eylül 2010 referandumu, 12 Haziran 2011 milletvekili seçimleriyle siyaseten seçim tecrübesi yaşamış oldum. İl başkanlığım süresince; Mayıs 2013 Gezi olayları, 17/25 Aralık 2013 Darbe girişimi, 30 Mart 2014 Yerel Seçimler, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 07 Haziran 2015 milletvekili seçimleri, 01 Kasım 2015 milletvekili seçimleri, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi, 16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu gibi Ak Partimizin ve davamızın devamlılığı adına önem arz eden olay ve seçimlerde Bolu Ak Parti Gençlik Kolları adına yapılması gereken her şeyi yapmış olmanın vicdani rahatlığını yaşıyorum. Bununla beraber, bir büyük kongre ve bir mitingde eski Başbakanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’nu ve yine bir mitingde Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’ı ağırladık. Ve son olarak yine bir büyük kongreyle Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı gençlik kollarımız olarak en iyi şekilde şehrimizde ağırlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarımızı Bolu gençliğinin sorumluluğu bilinciyle halkın ve elbette Hakk’ın rızasını kazanabilme adına yapmış bulunmaktayım.

    ​Bugünden sonrada yine dava şuuru içerisinde ülkemiz ve şehrimiz adına çalışmaya, partimizin bize uygun göreceği yeni görevlerde hakkını verme adına taşın altına tüm gövdemizi koyup çalışma adına gayret edeceğiz. Yaptığımız tüm proje ve programlarda, salon ve saha çalışmalarımızda, seçim çalışmalarımızda, üniversite ve lise faaliyetlerimizde ve görev süremiz boyunca bizlerin yanında olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlarımıza, Ana Kademe İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve İl Genel Meclisi Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

    ​ BU BİR VEDA DEĞİL

    Açıklamasının devamında Sönmezel; “Her zaman gönlümde ayrı bir yeri olan ve benimde onun gönlünde ayrı bir yerinin olduğunu bildiğim kıymetli Kadın Kolları İl Başkanımıza ve yönetimine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Aileme ve değerli eşime bana her zaman destek oldukları için minnetle teşekkür ediyorum. Ve elbette, bugüne kadar dostluğun ve kardeşliğin ne olduğunu gösteren, benimle beraber sadece ve sadece dava uğruna çalışan, gerektiğinde ailesinden, okulundan, işinden fedakârlık eden ve asla sonunu düşünmeyen Gençlik Kolları İl Yönetimimizde bulunan kardeşlerime, İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımıza ve yönetimlerine, Lise ve Üniversite Teşkilatlarımızda emek veren öğrenci kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır ve bu bir veda değil, yeni ufuklara yelken açma adına bu bir başlangıçtır” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, İl, Gençlik, Kolları

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Halil ERBAY 5 saat önce yorumlandı

      genç yeğenimize yeni görevinde başarılar di̇leri̇z, allah utandirmasın

      @Cevapla

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