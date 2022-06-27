Genç çift dünya evine girdi

Haber: Ceylan Beykoz

Tanınmış iş insanının oğlu Muharrem Özbostancı’nın oğlu ile Bolu’nun sevilen ailelerden biri olan Gülşen ve Mustafa Demirkesen ailesinin kızı dünya evine girdi. Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen törenle hayatlarını birleştiren çiftin bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmadı. Çok sayıda kişinin katıldığı düğün töreninde genç çiftin akraba ve arkadaşları bol bol hatıra fotoğrafı çekerek o anları ölümsüzleştirdiler.

Olay Gündem Gazetesi olarak Betül ve Melih Özbostancı çiftine bir ömür mutluluklar dileriz.