HABER:Ceylan Beykoz

Fatma-Nazmi Güven’in kızı Necla ile Süphiye-Ali İlhan’ın oğlunun düğününe çok sayıda davetli katıldı. Genç çifte Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak ömür boyu mutluluklar diliyoruz.