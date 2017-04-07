HABER:Ceylan Beykoz
Fatma-Nazmi Güven’in kızı Necla ile Süphiye-Ali İlhan’ın oğlunun düğününe çok sayıda davetli katıldı. Genç çifte Bolu Olay Gündem Gazetesi olarak ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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