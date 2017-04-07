Haber: Aysun BEYKOZ

Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılacaktır. Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu İl/İlçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

Bu Tebliğ kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olan, okur-yazar olan, eşi ve kendisi başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmayan, başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmayan, eşi ve kendisi başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmayan, eşi ve kendisi hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmayan, eşi ve kendisi arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmayan, eşi ve kendisi Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmayan, eşi ve kendisi aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmayan kişiler başvurularını gerçekleştirebilirler.

Proje konularından Hayvansal üretime yönelik; Büyükbaş sığır yetiştiriciliği, Büyükbaş manda yetiştiriciliği, Küçükbaş koyun yetiştiriciliği, Küçükbaş keçi yetiştiriciliği Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı konuları yer almaktadır.

Proje konularından Bitkisel üretime yönelik; Kapama meyve bahçesi tesisi, Bağ, çilek ve diğer üzümsü bitkilerden kurulu kapama bahçe tesisi, Açıkta fide, fidan ve süs bitkisi üretimi, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi konuları yer almaktadır.

Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli olan gıdaların üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konuları hibe desteği kapsamında yer almaktadır.