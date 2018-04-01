HABER:Gönül Olutürk

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Genç çiftçilere sağlanacak 30 bin TL olan desteğin kredi olmamakla beraber tamamı hibe olarak herhangi bir borçlanma olmadan çiftçilere verilecektir. Genç Çiftçi projesi kapsamında 2018 yılında da Bakanlığımızın destekleri devam edecektir. 2016 yılında 159 ve 2017 yılında ise 161 çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bu yılki bütçenin henüz belli olmamakla beraber geçen yıla oranla daha bir miktarda destek bekliyoruz. Projeler sadece 2 yıllık takip sürecinde değil sonrasında da sürdürülmelidir. Nihayetinde baktığımız zaman 30 bin TL kimsenin kimseye verebileceği bir rakam değil, ve devletimiz tamamı hibe olarak bu fırsatı sizlere sunuyor. Ve düşündüğümüz zaman binlerce talep arasından puanı yüksek olan bir kısım üreticimiz faydalanabilmektedir. Bu açıdan düşünerek işletmenin sürekliliğini sağlamak zorundayız. Kırsal kesimde uygulanacak olan bu projelerle üretimde gözle görülür bir artış olacaktır. 2018 Genç Çiftçi Projelerinin Bolu iline hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Programın devamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, “Genç Çiftçi Hibe başvuruları 2 Nisan 2018 Pazartesi itibariyle başlayacak olup, ön başvurular "https://gencciftci.tarim.gov.tr" uzantılı yazılım üzerinden yapıldıktan sonra istenilecek olan belgeler hazırlanarak başvuracak olan kişinin bizzat elden İl/ İlçe Müdürlüklerine evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir” dedi.

Ardından Ziraat Mühendisi Burcu Çetin Baran proje başvuru şartları, proje konuları, bitkisel üretime yönelik projeler için gereken şartlar, hayvansal üretime yönelik projeler için şartlar, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik projeler ile ilgili şartlar hakkında sunum yaparak çiftçilere bilgiler aktardı. Genç Çiftçilerin yönelttikleri sorular cevaplandırılarak toplantı sona erdi.