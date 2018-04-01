banner130

banner101

01 Nisan 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Genç çiftçi hibeleri anlatıldı

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda 79 kişinin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısına İl Müdürü, İlçe Müdürleri, kooperatif ve birlik başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve kurum personeli katıldı.

    01 Nisan 2018 Pazar 10:51
    Bu haber 63 kez okundu
    Genç çiftçi hibeleri anlatıldı

    HABER:Gönül Olutürk

    Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Genç çiftçilere sağlanacak 30 bin TL olan desteğin kredi olmamakla beraber tamamı hibe olarak herhangi bir borçlanma olmadan çiftçilere verilecektir. Genç Çiftçi projesi kapsamında 2018 yılında da Bakanlığımızın destekleri devam edecektir. 2016 yılında 159 ve 2017 yılında ise 161 çiftçimiz hibe almaya hak kazanmıştır. Bu yılki bütçenin henüz belli olmamakla beraber geçen yıla oranla daha bir miktarda destek bekliyoruz. Projeler sadece 2 yıllık takip sürecinde değil sonrasında da sürdürülmelidir. Nihayetinde baktığımız zaman 30 bin TL kimsenin kimseye verebileceği bir rakam değil, ve devletimiz tamamı hibe olarak bu fırsatı sizlere sunuyor. Ve düşündüğümüz zaman binlerce talep arasından puanı yüksek olan bir kısım üreticimiz faydalanabilmektedir. Bu açıdan düşünerek işletmenin sürekliliğini sağlamak zorundayız. Kırsal kesimde uygulanacak olan bu projelerle üretimde gözle görülür bir artış olacaktır. 2018 Genç Çiftçi Projelerinin Bolu iline hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

    Programın devamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, “Genç Çiftçi Hibe başvuruları 2 Nisan 2018 Pazartesi itibariyle başlayacak olup, ön başvurular "https://gencciftci.tarim.gov.tr"  uzantılı yazılım üzerinden yapıldıktan sonra istenilecek olan belgeler hazırlanarak başvuracak olan kişinin bizzat elden İl/ İlçe Müdürlüklerine evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir” dedi.

    Ardından Ziraat Mühendisi Burcu Çetin Baran proje başvuru şartları, proje konuları, bitkisel üretime yönelik projeler için gereken şartlar, hayvansal üretime yönelik projeler için şartlar, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik projeler ile ilgili şartlar hakkında sunum yaparak çiftçilere bilgiler aktardı. Genç Çiftçilerin yönelttikleri sorular cevaplandırılarak toplantı sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ELİMDE HAZİNE DEĞERİNDE BİR BELGE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ AŞCILAR OKULU”nda 1” KONFERANS”Vesilesiyle
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BİZ İSTERSEK BU ÜLKEYİ YÖNETİRİZ !
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BİR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ATATÜRK VE ORTADOĞU
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TARİHE TANIKLIK EDEN ŞEHİR AMASYA
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir YARGININ RAHATSIZLIĞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Ben mi Yanılıyorum?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ANMALIK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Çanakkale Şehitlerimiz
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124