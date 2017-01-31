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Bu kapsamda Bolu ilinde 2011 kişinin müracaatı sonunda kişilerin durumlarına uygun olarak aldıkları puana göre 159 kişi programdan faydalanmaya hak kazandı. Hayvancılık Projelerindeki hayvan varlıkları Bakanlığımıza bağlı (TİGEM )Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından temin edilerek yatırımcılara teslimi sağlandı.

Bolu Valisi Aydın BARUŞ’ta projeleri yerinde görmek için Tatlar ve Alıçören köylerindeki Genç Çiftçi Projesinden yararlanan çiftçileri ziyaret etti. Çiftçi ziyaretinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail TAŞ, Müdürlük personelleri ve köy halkı yer aldı. Hayvan barınaklarına giren Aydın BARUŞ; Genç Çiftçilerden proje kapsamında kendilerine verilen hayvanlar hakkında bilgiler alırken, hibe olarak verilen hayvanların hayırlı olmasını diledi. Genç Çiftçiler; ‘hayvanlarının sağlıklı, damızlık vasıflı oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, bu vesileyleprojede emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, bu proje sayesinde hanelerineartı kazanç geleceğini, kırsaldaki insanların kalkınması adına projenin devam ederek başka ihtiyacı olan insanların da yararlanmasınıtemenni ettiler. İnşallah devletimiz sayesinde devamı gelecektir” dediler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi kapsamında 2018 yılı sonuna kadar geçerli üç yıllık bir projedir. 2017 yılında Bakanlığın açıkladığı tarihte yeniden başvurular başlayacaktır. 2016 yılında hayata geçirilen bu projeye Bolu iline 2016 yılı için ayrılan 4.770.000TL’lik bütçeye karşılık gelen 159 kişi projeden yararlanmaya hak kazanmıştır. Bunlardan 101 adedi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği (Damızlık Düve-Besi Danası) , 19 adedi Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, 39 adedi de Bitkisel üretim konulu projelerden oluşmuştur. Bitkisel üretim projelerimiz içerisinde; 23 adet Arıcılık, 4 adet Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, 7 adet Kapama Meyve Bahçesi, 1 adet Ahududu Yetiştiriciliği, 1 adet Mantarcılık, 1 adet Açık Alanda Süs Bitkisi Yetiştiriciliği ve 2 adet Seracılık projeleri hayata geçirilmiştir. TİGEM aracılığıyla Macaristan’dan getirilen toplam 606 besilik sığırların Simental, Limousine, Charolais, Blonded’aguitaine, Angus, Avrupa kırmızısı, Belçika Mavisi, Jersey, Abrak ırkı olup hibe olarak dağıtılmıştır. Ardından 760 adet Küçükbaş Hayvanlarımızın teslimiyle de 2016 yılı Genç Çiftçi Projesi sonlandırılacaktır. Netice itibari ile 159 Genç Çiftçimize hibe olarak 4.770.000 TL ödenmiştir.

Kırsal Kalkınma Destekleri programına kırsal alanda (Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde) ikamet eden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18-40 yaş aralığında bulunan, okur-yazar olan, ücretli çalışıyor olmayan, örgün eğitime devam etmeyen, KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmayan, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmayan vatandaşlarımız ilan edilecek olan tarih aralığında başvurabilecekler.