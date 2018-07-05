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05 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Genç çiftçiler için bilgilendirme toplantısı yapıldı

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Genç Çiftçi Projesi kapsamında başvuru yapmış ve başvuruları kabul edilmiş Genç Çiftçilere hibe sözleşmesi öncesi Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 11:25
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    Genç çiftçiler için bilgilendirme toplantısı yapıldı
    Haber: Ceylan Beykoz 
    Hibe sözleşmesi, sözleşme sonrası yükümlülükler ve projenin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi hakkında detaylı bilgi verildi. Toplantıya Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde görevli yetkili personeller katıldı.

    Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İzzet Murat; “ Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Bakanlığımızın kırsaldan kente göçü önlemek, ülke genelinde artan gıda hammaddesi ihtiyacını karşılamak ve ülkemiz ekonomisini kalkındırmak amacı ile 2016 yılı - 2018 yılları arasında uygulamaya koyduğu genç çiftçi projesini çok önemsiyoruz. Bu amaçla İl müdürlüğü olarak genç çiftçilerimizin başvuru öncesinde ki eğitimlerinin organizasyonundan proje izleme tarihinin sonuna kadar tüm iş ve işlemlerinde genç çiftçilerimizin teknik ve idari tüm konularda yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah hak kazandıkları projeler ile ihtiyaç duyulan üretim miktarını artırarak hem gelir seviyelerinin yükseltilmesi, hem de ülke ekonomisinin kalkındırılmasına vesile olmuş olurlar. Unutmayalım ki birçok kişinin geçtiği bir eleme süzgecinden geçerek bunu almaya hak kazandınız. Bu 30 bin TL destek tamamen hibe olup kredi değildir. Aslında kendi ceplerimizden çıkan bir paranın devletimiz eliyle seçilen kişilere verilerek üretime katkı sağlanması bunun yanında da kişi veya ailelerimiz için bir gelir kaynağı oluşturmasıdır. Sizden ricam birçok kişinin hayalini süsleyen bu projenin bir kazananı olarak bunun değerini bilerek hareket etmenizdir. Nasıl olsa bedavadan aldım istediğimi yaparım gibi takılmayalım. Arkadaşlarımızla fikir birliği içerisinde beraber hareket etmeniz hem sizin hem de milli değerlerimizin korunması açısından önem arz etmektedir. Habersiz olarak alınıp satılması devredilmesi durumunda verilen tutarın faiziyle birlikte geri alınacağını unutmayalım.

    Genç Çiftçi Projesi kapsamında geçen yıl ilimize;

    2016 yılında 4.770.000 ₺, 2017 yılında 4.830.000 ₺ ve içerisinde bulunduğumuz 2018 yılı için de 4.980.000 ₺ olmak üzere toplamda 486 üretici ve üretici adayımıza 14.580.000 ₺ lik tamamı hibe canlı hayvan, seracılık, fide, tohum, yem bitkisi, ipek böceği vb. konularda destek sağlanmıştır.

    Programın devamında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından bu yılı Genç Çiftçilerine bilgilendirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar konularında sunum gerçekleştirdi. Sunumda kazanılmış haklarını kaybetmemek ve mağduriyet yaşamamak açısından genç çiftçi adaylarının hibe sözleşmesi için 9-13 Temmuz tarihlerini geçirmemeleri hususunda uyarı yapıldı.

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığınca, Uygulanmakta

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