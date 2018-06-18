Haber: Ceylan Beykoz

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan Kırsal Kesimin Kalkındırılması ile ilgili Genç Çiftçi Projeleri yüz güldürüyor. Bolu İlinde hayata geçirilen 2016 ve 2017 yılı Genç Çiftçi projeleri yerinde incelendi. Tarım İl Müdürü İzzet Murat ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen ve il yürütme birimi personellerince yerinde yapılan ziyaretlerde, projelerden yararlananların memnun olduğu, Projenin meyvelerini toplamakta olmanın mutluluğunu yaşadıkları gözlemlendi.

Doğancı, Piroğlu ve Kuzfındık köylerinde incelemelerde bulunan İl Müdürü ve beraberindekiler ilk önce Doğancı köyünde bulunan küçükbaş hayvancılık projesine ziyarette bulundu. 2017 yılında küçükbaş hayvancılık projesinden 37 adet koyun almaya hak kazanan genç çiftçi bugüne kadar 20 den fazla kuzusu olduğunu koyunlara bakmaktan çok memnun olduğunu dile getirdi. Ayrıca aynı köyde bulunan 6 adet büyükbaş hayvan alan genç çiftçi ise hayvanların otlanması için evlerinin bahçesinin çok uygun olduğunu hayvanlara yem için sorgun sudan melezi ektiklerini, hayvanların iştahla tükettiklerini süt ve et verimine olumlu etkisi olduğunu ve yıl içerisinde 3 veya 4 biçim aldıklarını dile getirdi. Ayrıca buğday ve arpa danelerini kırıp ticari yemle karıştırıp hayvanlara verdiğini ve genel olarak hayvanlardan memnun olduklarını dile getirdi. Ardından yine aynı köyde bulunan yeni tesis ve hayvan alımı projesini almaya hak kazanan genç çiftçi tesisinin havadar ve geniş olduğunu projede verilen 3 büyükbaş hayvanın gelişiminin oldukça iyi olduğunu dile getirdi. Piroğlu köyünde ise 2016 yılı ithal gelen büyükbaş hayvanlar merada otlarken görüldü. Hayvanların genel sağlık durumlarının iyi olduğu 2 hayvanının gebe olduğunu belirtti. Ardından Kuzfındık köyünde bulunan 2016 yılı projesi 1000m2 örtü altı tesisinde genç çiftçi ziyaret edildi. Serada salatalık, domates, patlıcan ve biber çeşitleri ektiklerini, 2 yıldır aktif bir şekilde seradan kazanç sağladıklarını, halk pazarlarına ve toptancılara ürünlerini verdiklerini, serada çalışmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Genç Çiftçi Projeleri kapsamında Bolu İlinde; Büyük baş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, örtü altı sebze tesisi, kapama meyve bahçe tesisi, mantarcılık, açık alanda fide fidan yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavukçuluğu projeleri hayata geçirilmiştir. 2016 yılında büyükbaş hayvancılık projeleri kapsamında dağıtılan hayvanlar yurt dışından ithal edilmiş, 2017 yılında küçükbaş hayvancılık projeleri yurtdışından ithal edilmiş ve büyükbaş hayvanlar ise yurt içinden temin edilmiş olup damızlık nitelikli düvelerin dağıtımı yapılmıştır.

İl Müdürü İzzet Murat Genç çiftçilerle yaptığı sohbette projelerinde başarılı olmaları için gerekli bilgileri paylaştı. Açıklamalarında; “Hayvancılık projelerinde yem bitkisi üretimi önem arz etmektedir: Bildiğiniz gibi hayvancılıkta en önemli maliyet unsuru yem gideridir. Bu nedenle de mutlaka yem bitkisi üretimi yapmak gerekmektedir. Bir başka konu ise dişi hayvanlarda aşırı besleme döl tutmayı zorlaştırmaktadır. Döl tutmayan hayvanların işletmeden çıkartılarak yerine yeni hayvan bulmak gerekli olmaktadır. Genç çiftçi projesi desteklenmesi programı kontrollerimizle çiftçilerimizin ekimden, yetiştirmesine ve hasadına kadar takip ederek teknik destek vermekteyiz. Bu bağlamda genç çiftçilerimizin projelerine olan ilgi ve alakalarını görmek ise projenin amacına ulaştığını göstermesi açısından ise mutluluk vericidir. Bolu’muz proje ile Üretim arenasında söz sahibi olacak genç ve dinamik üreticiler kazanmıştır. Bolu’ya ve Memleketimizi önemli katkılar sunacaktır. Emeği geçenlere, üretici ve üretici adaylarımıza bir kez daha teşekkür eder hayırlı ve bol kazançlar dilerim” dedi.