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02 Nisan 2017 Pazar
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    • Genç Çiftçilere Müjde

    Bakanlığımızca uygulanan Genç Çiftçi Projeleri tebliği 31 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin uygulanması ile ilgili detaylar Bakanlığımızca yayınlanacak Uygulama Esaslarıyla belirlenecektir.

    02 Nisan 2017 Pazar 12:14
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    Genç Çiftçilere Müjde

    Programın proje konuları:

    a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

    1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

    2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

    3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

    4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

    5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

    b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

    1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

    2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

    3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

    4) Kültür mantarı üretimi,

    c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

    1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

    2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

    3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi,

    konularını kapsar.

    Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

    c) Okur-yazar olmak,

    ç) Eşi ve kendisi Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

    d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

    e) Eşi ve Kendisi Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

    f) Eşi ve Kendisi Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

    g) Eşi ve Kendisi Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

    ğ) Eşi ve Kendisi 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

    h) Eşi ve Kendisi Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

    ı) Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

    İstenecek belgeler:

    MADDE 13 – (1) Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

    b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge,

    c) Başvuru dilekçesi,

    ç) Proje tanıtım formu,

    d) Taahhütname,

    e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

    (2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge,

    b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

    (3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

    Hibe desteği miktarı:

    (1) Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılır.

    (2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

    Başvuru zamanı ve yeri:

    a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü geçtikten sonra başlar.

    b) Başvuru süresi yirmi iş günüdür. Başvurular 7 Nisan 2017 tarihinde başlar, 5 Mayıs 2017 tarihinde sona erer.

    Başvurular;

    a) Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılır.

    b) Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılır.

    Anahtar Kelimeler: Bakanlığımızca, Uygulanan, Genç, Çiftçi, Projeleri

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