Genç çiftin evine silahlı saldırı

Haber: Yasin Bilgi

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Borazanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde daha önce aralarında tartışma yaşadığı Halil B.’nin evinin önüne gelen Abdulkadir A., Cuma A. oturduğu daireye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar Halil B.’nin eşine isabet etti. Genç kadın kulağından ve alnından yaralandı. Olay sonrası farklı yerlere kaçan şahıslar, polisin geniş çaplı soruşturması sonrası yakalandılar. Şahısları polis sorgusunda olay yerine geldikleri aracı Samet S. İsimli arkadaşlarının kullandığını ve Halil B.’nin evine ateş etmeleri için Samet S.’nin azmettirdiği iddiası gelen bilgiler arasında yer aldı. Emniyet güçleri her yerde Samet S.’nin aramalarını sürdürüyor.

Şahısların Bolu’da daha önce farklı olaylara karıştığı iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kaçan saldırganlardanİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdulkadir A. ve Bilal T. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021, 18:44