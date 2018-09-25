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25 Eylül 2018 Salı
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    2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan’ın, “Bu bir aşk hikayesi” şarkısı Bolu’da gerçek oldu. Tekerlekli sandalyeye mahkum genç kız, aynı hastanede tedavi olan Okan Sarı’ya (32) aşık oldu. Gençler kaçarak evlendi.

    25 Eylül 2018 Salı 09:32
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    Genç çiftin muhteşem öyküsü
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    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    20 yaşındayken yakalandığı, Friedreichataxisi (Kas hastalığı) nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 35 yaşındaki Hülya Özdemir ile özel bir şirkette çalışan Okan Sarı’nın (32), aşkları gerçekten sınır tanımadı. Tedavi gördükleri hastanede bir birlerine yıldırım aşkıyla tutulan, gençler ailelerin istememesi nedeniyle kaçarak evlendiler. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan hastalığı nedeniyle aynı zamanda ses tellerini de kaybeden Hülya’nın tek isteği bir düğün yapmak.

    YILDIRIM AŞKI

    Tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen, hiçbir zaman hayattan kopmayan ve geleceğe hep umutla bakan, Hülya Özdemir yazarak yaptığı açıklamada, “Halen İzzet Baysal Devlet Hastanesinde hemşire kadrosunda bulunuyorum. Tedavi görmek için her gün Fizik Tedavi Hastanesi Rehabilitasyon Merkezine gidiyorum. 5 ay önce tedavim sırasında Okan’ın, dizinden tedavi olmak için aynı servise geldi. Onu görünce bir anda yıldırım aşkına tutuldum. Hemen hemşire arkadaşların da desteğiyle onunla tanıştım. Yıldırım aşkımız, 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılan nikahımızla mutlulukla devam etti” dedi.

    AİLELER İSTEMEDİ

    Kendisinin 15 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ve tekrar yürüyebilmek için her gün tedavi gördüğünü, yürümek için umudunu yitirmediğini de belirten Özdemir; “Her ikimizin ailesi de evlenmemize razı olmadı. Bizde yıldırım aşkını, mutluluğa dönüştürmek için kaçtık ve hemen yıldırım nikahı kıydık. Hemen birde ev tutup yerleştik” ifadelerini kullandı.

    EŞİM İŞİNİ BIRAKTI

    Yıldırım aşkı sonrası dünya evine giren Özdemir, eşinin Sakarya ilinde işçi olarak çalıştığını evlendikten sonra, sevgi ve aşk uğruna tazminat bile almadan, işini bırakıp kendisinin yanına geldiğini de dile getirerek; “Şimdi birlikte olmanın tadını çıkartıyoruz. Eşim, Bolu’da yeni bir işe girdi. Her sabah onu işine yollayıp, akşamüstü de dört gözle işten gelmesini heyecanla bekliyorum”

    BOLU’DAKİ TEK HASTA

    20 yaşında Friedreichataxisi (Kas hastalığı) nedeniyle hem yürüme yeteneğini hem de konuşma becerisini kaybeden Hülya Özdemir Sarı, “Benim bu hastalığım Bolu’da tek. Yani Bolu’daki tek Friedreichataxisi hastası benim. Bu hastalığı yenmek için yıllardır uğraşıyorum. Eşim benim şu an da en iyi ilacım” şeklinde konuştu.

    ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM

    Eşi Hülya’ya hastanede gördüğünde kendisinin de yıldırım aşkına tutulduğunu belirten Okan Sarı, “Hülya’dan önce bir evlilik yapmıştım. Ama o evlilik yürümedi. Hülyayı görünce bende ona aşık oldum. Sakarya’daki işimi bırakıp, Bolu’da birleştik. Sağlam bir kadına bakan bir adamın, engelli birisine de bakması gayet normaldir. Eşime, Hülyama gözüm gibi, çocuğum gibi bakıyorum. İşten gelince beni o güler yüzüyle karşılaması, beni çok mutlu ediyor. Sevgi ve aşk sayesinde yavaş yavaş konuşma yeteneğine de kavuşuyor. Biz aşkların en güzelini yaşıyoruz. Aşkın engel tanımadığını gösteriyoruz. Bu gerçekten bir aşk hikayesi. Tek isteğimiz güzel bir düğün yapmak. Ama, şimdilik maddi imkanlarımız buna elverişli değil” açıklamasında bulundu.

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