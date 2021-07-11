Genç çiftin mutlu günü

Uzun yıllar Bolu’ya şube müdürü olarak hizmet veren Hasan Kudal’ın oğlu belediyede inşaat mühendisi olarak görev yapan Burak Kudal ile Turgut Eker in kızı Beyza Eker Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kıydığı nikah ile dünya evine girdiler.

Genç çiftin mutlu günü


Haber: Aysun Beykoz

Uzun yıllar Bolu’ya şube müdürü olarak hizmet veren Hasan Kudal’ın oğlu belediyede inşaat mühendisi olarak görev yapan Burak Kudal ileselen müzik işletmesi sahiplerinden Turgut Eker’in kızı Beyza Eker mutluluk için ilk adımı attılar. Genç çiftin nikah töreni Bolu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın genç çiftin mutluluklarına ortak olaraknikahlarını kıydı ve çifte bir ömür mutluluklar diledi.

Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak biz de genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

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