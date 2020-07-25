Genç Çiftin Mutlu Günü

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun en genç siyasetçilerinden CHP Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, muhteşem bir törenle Esra Kocaaslan’la nişan yüzüklerini taktı. Dün akşam Termal Otel’de düzenlenen nişan töreninde mutlulukları gözlerinden okunan genç çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Karagöz ve Kocaaslan’ın nişan kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz ve Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan birlikte kesti. Genç çifte evlilik yolunda attıkları ilk adımdan dolayı tebrik ediyor, mutlu ve sağlıklı bir ömürleri olmasını temenni ediyoruz.