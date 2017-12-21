AİBÜ Genç Eller Topluluğu, her yıl farklı üniversiteden bir topluluğu kardeş topluluk olarak benimsiyor ve ortak faaliyetler yürütüyor. Genç Eller Topluluğu, bu eğitim-öğretim dönemi başında Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğunu kardeş topluluk olarak ilan etti. Bu kapsamda iki topluluk her hafta çeşitli aktivitelerle bir araya gelirken, bu kez Bolu Kardelen Meydanında Adile Naşit Kültür Merkezinin de katıldığı etkinlikte, Bolululara pandomim gösterisi gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı gösteriye Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu da seyirci desteği sağladı.