Haber: BMA

Özel Fatma Hatun Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Veysel Baran, testis kanserinde 15-35 yaş aralığının risk taşıdığını belirterek, "Hastaneye başvuran 15-35 yaş grubundaki 9 gencin biri testis kanseri tanısı alıyor" dedi. Çok sık gündeme gelmese de testis kanseri genç erkeklerde özellikle 15-35 yaş arasında en sık görülen kanser türlerinden biri. Testis kanseri erkekte seks hormonları ve sperm üretimini sağlayan testiste oluşuyor. Tedavi edilme olasılığı oldukça yüksek olan bu kanserde ana sorunlardan biri kanserin geç fark edilmesi oluyor. Özel Fatma Hatun Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Veysel Baran, yaptığı açıklamada, testis kanserinin, özellikle genç erişkinlerde en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. Testis kanseri açısından 15-35 yaş aralığı en riskli dönem olduğuna işaret eden Baran, "Dolayısıyla bu yaş aralığındaki gençlerin farkındalığı artırılmalıdır. Hastaneye başvuran 15-35 yaş grubundaki her 9 gencin biri testis kanseri tanısı almaktadır" diye konuştu. Testis kanserinde temel belirtinin, testiste ele gelen ağrısız kitle olduğuna dikkati çeken Baran, "Testis kanserleri yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilir. Tedavide başarıyı belirleyen temel faktörler erken tanı, erken dönemde uygun tedavi ve çok yakın takiptir. Erken aşamada testis kanserini yakalarsak, yüzde 100'e yakın oranda tedavi edilebilir" ifadelerini kullandı. Baran, özellikle inmemiş testis öyküsü bulunanların daha çok dikkat etmeleri ve kontrol amacıyla üroloji hekimine başvurmaları gerektiğini, her erkeğin ayda bir defa düzenli şekilde testislerini muayene etmesi gerektiğini kaydetti.

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