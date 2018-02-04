Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Lig’in 20. Haftasında Boluspor deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi takım 16. Dakikada Gökhan Alsan ve 86. Dakikada Tugay Kaçar ile bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Boluspor’da ara transfer döneminde Fenerbahçe’den sezon sonuna kadar kiralanan 20 yaşındaki genç forvet Ahmethan Köse’de forma şansı buldu. Genç forvet maça 73. Dakikada Melih Okutan’ın yerine dahil oldu. Süre aldığı 22 dakika boyunca ayağına top bile değmeyen genç yıldızın, Poepon’un yokluğunda Boluspor’a nasıl bir katkı sağlayabileceği ise akıllarda soru işareti bıraktı.