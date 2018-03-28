Haber: Esra Öztürk

23 yaşına giren Yasin Yıldırım için hazırlanan sürpriz doğum günü organizasyonu hem Yasin Yıldırım’ı hem de ailesini çok mutlu etti. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşanırken konu ile ilgili olarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Palyatif Servisi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Ferhan Yılmaz; “Hastalarımızla geçen uzun yatış süreci ile birlikte onlarla aile gibi oluyoruz. Bizler sadece sağlık personeli değil aynı zamanda onların arkadaşı, sırdaşı olarak tedavilerinde birebir yanlarında oluyoruz. Yasin YILDIRIM için de 23 yaşına girerken sürpriz bir doğum günü düzenleyip onu ve ailesini mutlu etmek istedik. Bu süreçte bize destek olan başta İl Sağlık Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol olmak üzere Hastane Başhekimimiz Op. Dr. M. Mustafa Gürdal ve hastane müdürlerimize ve palyatif servis çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” dedi. Kutlamada Yasin Yıldırım ve ailesinin yanı sıra onların yüzündeki tebessümün sağlık personeline yansıyan mutluluğu gözden kaçmazken Yıldırım ailesi organizasyon için herkese teşekkür ettiler. Bu organizasyonla sağlık çalışanlarının hastalar ve aileleri için sadece çalışan değil bir aile olduklarını bir kez daha gösterdiler.