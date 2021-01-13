Genç iş adamlarından Allar’a ziyaret

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Gerede ilçesinde yıllardır şekerleme sektöründe hizmet veren Varol Helva ve Şekerleme’nin genç iş adamları Hasan ve Hüseyin Bircan kardeşler, Gerede’nin yöresel ürünü olan Şak Şak Helvası’nın coğrafi işaret olarak tescillenmesi noktasında verdiği emek ve girişimler nedeniyle yaptıkları ziyaretlerinde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.

RUSYA VE UKRAYNA’YA İHRACAT

Yıllardır ilçede ve ülke genelinde şekerleme noktasında hizmet veren genç iş adamları dedelerinden aldıkları işyerini büyüterek babaları ile birlikte yurt dışına açıldı. İlçenin yöresel ürünü olan başta şak şak helvası olmak üzere birçok ürünü tanıtan ve bu noktada ticaret yapan genç iş adamları Rusya ve Ukrayna’ya da ihracat yapmaya başladılar. Yapılan ihracat noktasında Gerede’yi ve Gerede’nin yöresel ürünlerini en iyi şekilde tanıttıklarını ifade eden genç iş adamları; Rusya’nın ve Ukrayna’nın ürünlerden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

“GENÇ KARDEŞLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “İlçemizde faaliyet gösteren Varol Helva ve Şekerleme'nin genç iş adamlarından Hasan ve Hüseyin Bircan ziyaretimize geldiler. Ziyarette Belediyemiz ile Ticaret ve Sanayi Odamız işbirliğinde ilçemizin yöresel ürünü olan Şak Şak Helvası'nın coğrafi işaretli ürünler arasında yer alması nedeniyle şahsıma ve belediyemize teşekkürlerini sundular. Ben de genç kardeşlerimize ticaret hayatlarında ve yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.