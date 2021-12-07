Genç İtfaiyecilerden Gerede İtfaiyesine ziyaret

Gerede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencileri Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerini ziyaret etti.

Genç İtfaiyecilerden Gerede İtfaiyesine ziyaret


Haber: S. Özge Yücel

Gerede’de yaşanan birçok yangın felaketine kritik müdahalelerde bulunan olay yerlerine anında intikal eden Gerede’nin kahraman itfaiyecilerini, genç itfaiyeci adayları ziyaret etti.Gerede Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencileri okul sonrası Gerede Belediye İtfaiye Amirliği ekiplerini ziyaret ederek, itfaiyecilik hakkında bilgi alışverişlerinde bulundu. Ziyaret dolayısıyla mutlu olan Gerede İtfaiye Ekipleri, genç itfaiyeci adaylarına teşekkür ederek, hayatlarında başarılar diledi.

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