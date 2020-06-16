Genç kadın kendini astı

Haber: N. Halid Altundal

Eşinden kısa bir zaman önce boşandığı öğrenilen 28 yasında bulunan Ayşenur Şahinoğlu kendini asarak intihar etti. Olay Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokakta bulunan evinde elbisesiyle kendini kapıya asarak hayatına son verdi. Akşam saatlerinde Ayşenur Şahin birlikte yaşadığı kişi kendinden haber alamazken eve girdiğinde Şahinoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Hemen Polis ve Sağlık ekiplerine haber veren kişi büyük bir şok yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin ardından Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.