Genç kız 3. Kattan düştü!

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Mahallesi 1451 Sokak'ta sabah işe gitmek için evinden çıkan bir kişi, apartmanın önünde 18 yaşındaki Rüya K'nin yaralı oturduğunu görerek, durumu ailesine haber verdi. Bunun üzerine apartmanın önüne inen Rüya K'nin ailesi, kızlarının uyurgezer olduğunu ve camdan düşmüş olabileceğini söyleyerek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Rüya K, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, apartmanın üçüncü katından düşen kızın otomatik garaj kapısının motor kısmına çarparak yere savrulduğu belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021, 12:14