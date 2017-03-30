Haber: Esra ÖZTÜRK

Zahide Balta 28 Mart günü Aşağı Soku Mahallesindeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Emniyet ekiplerine ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarına geç kızın ailesi de katıldı. Emniyet güçleri tarafından titizlikle yürütülen arama çalışmaları sonuç verdi.

Genç kızın arkadaşları 155 polis hattını arayarak Zahide Balta’nın Atatürk Orman Parkı’nda olduğu ihbarında bulundular. Atatürk Orman Parkında araştırma yapan emniyet güçleri Zahide Balta’yı parkta arkadaşlarıyla sohbet ederken buldu. Emniyet olayla ilgili incelemesine devam ediyor. Genç kız ailesine teslim edildi.