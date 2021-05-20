Genç kız intihar etti

Borazanlar Mahallesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki Beyza isimli genç kız intihar etti.

Genç kız intihar etti

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, Borazanlar Mahallesi Azerbaycan Karabağ Parkı’nın bulunduğu sokakta meydana geldi. Ailevi ve ruhsal problemleri olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Beyza isimli genç kız, öğleden sonra 4 civarında ailesi evde yokken kendini asarak intihar etti. Bir süre sonra eve dönen anne ve babası Beyza’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Genç Beyza’nın naaşı Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere BAİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Genç kızın üniversiteye hazırlandığı, babası ve üvey annesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

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