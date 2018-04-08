Haber: Gönül Olutürk

İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'ndan Perşembe Pazarı istikametinde seyreden Fatma Öztürk (21) idaresindeki 67 TN 499 plakalı otomobil, Adalet Köprüsü girişinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Öztürk ile araçtaki Selcan Yağcılar ve Kemal Bulgan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatma Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmit Kuruçeşme'de ağabeyi İbrahim Öztürk ile yaşayan ve Açıköğretim Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen genç kızın naaşı, memleketi Gerede’de toprağa verilecek.