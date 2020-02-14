Genç kız neden isyan etti?



Haber: C. Kutay Aykan

Öğle saatlerine doğru, Hitit Sokak üzerinde genç bir kızın ağlayarak annesi olduğu iddia edilen kadına, “Başıma bunların hepsi senin yüzünden geldi” diyerek kendini yerden yere atması olay yerinden geçen vatandaşları da şaşkına çevirdi. Bazı vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmek istemesinede adı öğrenilemeyen kadın; “Size ne aile için bir durum. Ben size soruyorum mu, karın ne yapıyor, kocan ne yapıyor” diyerek tepki gösterdi.

Yerde yatarak, hüngür hüngür ağlayan kızının başında sigara yakarak, “Bekle birazdan araba gelecek seni burudan alıp götüreceğim” demesi üzerine iyice sinirlenen genç kız, zorla da olsa ayağa kalkarak yürümeye çalışsa da birkaç adım sonra tekrar yere düşerek, feryat etmeye devam etti. Genç kadın ile kızı olay yerine gelen 14 T 0664 plakalı ticari araç ile olay yerinden uzaklaştı. Bu olaylar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Genç kızın bu feryadı ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 12:43