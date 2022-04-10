Genç kıza scooter çarptı



Haber: C. Kutay Aykan

Olay önceki akşam araç trafiğine kapalı alan olan İzzet Baysal Caddesinde meydana geldi. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte A.D. isimli scoter kullanıcı, caddede dolaşan köpeklerden korkarak bisiklet yoluna kendisini atan C.D. isimli genç kıza çarptı. Çarpma sonrası yere düşen C:D. kolundan ve ayaklarından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ambulans içresinde tedaviyi gerçekleştirdi, Kazaya olay sırasında devriye gezen Yunus ekipleri müdahale etti.

Scooter sürücü genç A.D., “Olay istemeyerek oldu. Köpekten kaçan kız birden bire bisiklet yolun kaçtı. O anda duramadım, bağırmama rağmen çarpışma oldu. Ben çok korktum ve pişmanım. İnşallah bir şeyi yoktur” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.