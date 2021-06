Genç kızı bıçakladı 15 yıl hapis cezası aldı

Haber Okay Özcan



23 Aralık 2020 tarihinde Karaçayır Parkında yürüyüş yaptığı sırada, Zeki K. İsimli şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan ve sol baldır ile kollarından 3 bıçak darbesi alarak, yaralanan Melek C.’nın duruşması karara bağlandı. Bolu1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan son kez hakim karşısına çıman tutuklu son savunmasını yapan sanık Zeki K.; “Böyle bir suçtan dolayı karşınıza çıkmaktan utanç duyuyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Mağdur ve ailesinden özür diliyorum” dedi.

KADINA KARŞI ŞİDDET ARTIK BİTSİN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, son kez söyleyeceğin bir şey var mı sorusuna mağdur Melek C., “Hakim bey bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bu olaydan dolayı 3 ay kendime gelemedim. Hep öldürülme korkusuyla yaşadım. Ben sanığın bu kadar ceza alacağını düşünmüyordum. En fazla 5 yıl olduğunu düşünüyordum. Şahsen hakimin verdiği 15 yıl hapis kararı beni tatmin etti. Adalet yerini buldu. Hiçbir şekilde indirime gidilmedi zaten ben bunu beklemiyordum. Artık kadına şiddetle ilgili bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Her gün bir kadına bu şekilde davranılmamalı. Biz öldürmemeliyiz diye düşünüyorum. Cezaların yeterli olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bunun hakkında inşallah bir şeyler yapılır. Çünkü her gün yüzlerce kadın ölüyor ve hala bir şey yapılamaması bizim suçumuz değil. Biz özgür olmalıyız. Hani erkekler nasıl özgürse biz de özgür olmalıyız diye düşünüyorum. Gece dışarı çıktığımız için ya da gece dışarıda olduğumuz için öldürmemeliyiz. Ben öğrenciydim. Çocuk gelişimi bölümünden mezun oldum yeni. Mesleğimi bile yapamıyorum korktuğum için. Kadınlar kısa giyindi, gece dışarı çıktı diye şiddete maruz kalmamalı bahanelere sığınılmamalı” açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti sanığı, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mağdur M.C., 15 yıl hapis kararını duyunca sevinçten gözyaşları dökerek, mahkeme heyetine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 14:20