Genç kızı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, geçtiğimiz hafta Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokak üzerinde tek başına yürüyen C.H. isimli genç kız, arkasından gelen Gökhan A. (31) tarafından taciz edildi. Şahıs, genç kızı taciz ettikten sonra hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. C.H.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, 10 gün boyunca 40'tan fazla kamera kaydını izleyerek şüpheliye ulaşmaya çalıştı. Kamera kayıtlarından şüphelinin eşkaline uyan kişiler üzerinde de çalışma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri Gökhan A.'nın yaşadığı eve operasyon düzenleyerek şahsı gözaltına aldı.