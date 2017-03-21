HABER: FARUK ÇİDEM

Olay, dün öğle saatlerinde Bolu’nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’nde meydana geldi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim gören kız öğrenci caddede yürürken yanından geçen E.Ö. isimli şahsın sözlü tacizine uğradı. Şahsa tepki gösteren kız öğrencinin yardımına çevrede bulunan esnaf yetişti. Gözyaşlarına boğulan üniversiteli kız, yoldan geçen kadınlar tarafından sakinleştirilirken, esnaf şahsı linç etmeye kalkıştı. Polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan şahıs üzeri arandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., basın mensuplarının 'taciz ettiğiniz doğru mu?' sorusunu cevapsız bırakırken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.