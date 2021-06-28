Genç muhtar göreve başladı

Haber: Okay Özcan

Cinayete kurban giden Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı’nın yerine 4. Sırada yer alan Sercan Çelikbaş görevlendirildi. Bolu’nun genç muhtarları arasında üçüncü sırada olan Çelikbaş, ilk olarak 10 yıldır atıl durumda bulunan Sultanbay Köyü ilkokulunun faaliyete geçirmek olduğunu söyledi.

Muhtarlık görevinin kendisine layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Çelikbaş, “Köyüme hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağım. İlk olarak köyümüzün ilkokulunu hizmete açmak olacak. Okulumuz 10 yıldır kapalı ve çocuklarımız çok zorluk çekiyorlar. Köy camisinin tuvaleti yok, vatandaşlarımızla birlik olup, tuvalet yaptıracağım. En büyük sıkıntılarımızdan biri de tarla yollarını düzenlemek ve köy ortasından sürekli olarak kamyonlar geçtiği için toz toprak içerisinde kalıyoruz. Yollar zaten dar, birde tonajlı kamyonların geçmesinden halkımız rahatsızlık duyuyor. Pandemiden bu yana köyümüzün örf ve adetlerini yerine getirememiştik. 1 Temmuz’dan sonra inşallah, birlik ve beraberlik içinde örf, adetlerimizi uygulamaya yeniden başlayacaz” dedi.