Genç muhtar yeniden seçildi

Haber: Ceylan Beykoz

Sultanbey Köyü muhtarlığı görevini sürdürürken PTT caddesi üzerinde akrabası tarafından yapılan silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Necati Alıcı’nın ardından Sultanbey Köyü muhtarlığına 30 yaşındaki Sercan Çelikbaş getirilmişti.

Pazar günü yapılan muhtarlık seçiminde 30 yaşındaki genç muhtar 261 oyla yeniden Sultanbey Köyü muhtarlığı görevine getirildi. İkinci aday olan Necmi Yaman ise 73 oyda kaldı. 375 seçmenin bulunduğu köyde 355 vatandaş oy kullanırken, 20 kişide sandığa gitmedi.

Genç yaşta seçimle yapılan muhtarlık seçimlerinde köy halkının kendisini tercih etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Sercan Çelikbaş; “Öncelikle beni bu göreve layık gören köylülerimize sonsuz teşekkür ederim. Onların yüzünü hiçbir zaman kara çıkartmayacağım. Yarım kalan hizmetlerimi en kısa zamanda bitirip, Bolu’nun en huzurlu ve ferah köyü Sultanbey köyü olacaktır” dedi.