Haber: BMA

MÜSİAD Bolu Şubesi Gençlik Kurul Başkanı Mehmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında gittikleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun tarafından karşılandı. Yapılan görüşmede yerel ve ulusal güncel konular ele alındı. Görüşme sırasında gençlik kurulu başkanı Mehmet Aydın, MÜSİAD Genel Merkez Gençlik Kurulu’nun başlattığı ‘‘Young Business Academy(YBA)” hakkında bilgiler verdi.





Üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlamak için başlattıkları YBA projesi ile geleceğin iş adamlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Genç MÜSİAD Bolu Başkanı Aydın, ‘‘Bu proje kapsamında üniversitemizle işbirliği içerisinde, öğrencilerimize iş dünyasında gerekli vizyonu sağlamak için kurs, seminer, konferans ve deneyim-paylaşım toplantıları düzenlenecektir. YBA başvuruları mart ayında başlayacak olup başvuru sonrasında yapılacak mülakatlar sonucu oluşturulacak kadro ile YBA çalışmalarına başlayacaktır’’dedi.





Rektör Hayri Coşkun ise, ‘‘Mehmet Aydın ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, YBA projesinde kendilerini destekleyeceklerini’’ belirtti.

Ziyaret sonunda Genç MÜSİAD Bolu Şubesi tarafından AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’a kufi sanatında yazılmış ‘‘Besmele’’ yazılı tablo hediye edildi. Rektör Coşkun ise, Genç MÜSİAD yönetimine üniversite kampüsünde çekilmiş bir fotoğraf hediye etti.

Ayrıca Mehmet Aydın, alanında uzman, CEO, girişimci ve yöneticilerin vereceği eğitimlerle fark oluşturacak; girişimcilik, liderlik, inovasyon ve iş adamı yetiştirme akademisi olan YBA’ya 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık ahlaki disipline önem veren bireylerin başvurabileceğini belirtti.