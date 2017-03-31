GENÇ MÜSİAD BOLU Şubeşi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile girişimci adaylarına yönelik düzenlenen ücretsiz girişimcilik eğitimi MÜSİAD BOLU Şube başkanlığı binasında gerçekleştirilecek. Başvurular 30 Mart-14 Nisan, mülakatlar 15-16 Nisan tarihlerinde olup kurs başlangıcı 17 Nisan’da olacak. 72 saat sürecek eğitimi başarıyla tamamlayanlara Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Sertifikası verilecek.

Aydın, hedefimiz başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak

MÜSİAD BOLU Gençlik Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, amaçlarının girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak, başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarını hedefledikleri kaydeden Aydın, eğitimi başarı ile tamamlayıp “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi” alanların işletmelerini açtıkları takdirde desteklerden faydalanabileceklerini belirtti. Girişimci adaylarının her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Aydın, eğitim sonrasında verilen desteklerle sektöre yeni iş patronlarının kazandırılmasının, üretim, istihdam ve ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.