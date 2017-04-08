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    • Genç MÜSİAD Bolu vizyona çıktı

    Genç MÜSİAD Bolu YBA’yı tanıttı. Dernek üyeleri akşam yemeğinde buluştuğu Park City Cafe’de faaliyetlerini tanıttı.

    07 Nisan 2017 Cuma 22:41
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    Genç MÜSİAD Bolu vizyona çıktı
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    Haber: Kasım Şahin

    Sinevizyon gösterisi ile desteklenen gecede YBA’nın akademik takvimi hakkında bilgi verildi. KOSGEB ile ortak projelerin anlatıldığı gecede üyeler kendilerin tanıtma imkanı da yakaladı. Deneyim ve paylaşım programları ve faaliyetler ile ilgili bilgilerin verildiği gecede organize sanayideki fabrikalara ziyaretlerin yapılacağı ve fikir-sermaye buluşmalarının planlandığı vurgulandı. Bu buluşmaların ise 4 hafta süreceği belirtildi. Tanıtımların ardından üyelerle ile sohbet edildi. Sohbet bölümünde üniversite hayatı ile iş hayatı arasındaki farklılıkların üzerinde duruldu. Gecenin finalinde programın amacından söz edilerek katılımcılara plaket verildi. Gecede konuşan MÜSİAD Gençlik Kurulu Başkanı Mehmet Aydın şunları söyledi: “Genç MÜSİAD olarak bu sene en değer verdiğimiz projemizi yüksek bir katılımla başlattık. Başvuran üniversiteli arkadaşlarımızı mülakatlar sonucunda Young Business Academy çalışmasını başlattık. Young Business Academy ile lisans ve ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefi olan, kararlı, girişimci yeniliklere açık ve ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedefliyoruz. Bizler gençlerimizin üniversite hayatı bittikten sonra atanamadıkları için şikayet eden, iş başvurularından olumsuz yanıt alan gençler değil daha üniversite hayatı bitmeden şirketlerin bünyesine katmak için uğraştıkları aranan, talep edilen insanlar olmasını istiyoruz. Bu kapsamda akademi bünyesinde  KOSGEB ile birlikte vereceğimiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak girişimcilik yolunda ilk adımlarını atmış olacaklar. Bununla birlikte alacakları dil kursuyla daha donanımlı hale gelecekler. Yine program kapsamında gençlerimizi önemli firmaların yöneticileri ceolarıyla bir araya getirerek deneyim aktarımı yapmayı hedefliyoruz. Gençleri iş adamlarıyla bir araya getirerek fikir sermaye ortaklığı kurmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda eğitimlerini tamamladıklarında bu firmalarda staj yapma imkanı olacaktır. Burada çeşitli aşamalardan geçmiş girişimci gençlerimiz var bu projenin onlarıa çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu projenin üniversite ve şehir arasında bir köprü kurmasını temenni ediyorum, teşekkür ederim.”         

                    

    Anahtar Kelimeler: Genç, MÜSİAD, Bolu, YBA’yı, Tanıttı.

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