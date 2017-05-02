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02 Mayıs 2017 Salı
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    • Genç MÜSİAD Young Business Academy devam ediyor

    28 Nisan 2017 Cuma günü GENÇ MÜSİAD’ın Young Business Academy(YBA) kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeşil Salonda konukları Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdür Yardımcısı Fazıl ÇİFTÇİ ve 7. Dönem GENÇ MÜSİAD Başkanı Yavuz FETTAHOĞLU oldu.

    02 Mayıs 2017 Salı 04:58
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    Genç MÜSİAD Young Business Academy devam ediyor

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Programda konuşma yapan GENÇ MÜSİAD BOLU Şube Başkanı Mehmet Aydın şunları ifade etti: ‘‘Kıymetli protokol, değerli misafirler Geleceğin liderlerini ve iş adamlarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Young Business Academy eğitim programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlere kısaca YBA’dan bahsetmek istiyorum. Young Business Academy lisans ve ön lisans programlarında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci, yeniliklere açık ve ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedefleyen bir programdır. Bu programda bugün de olduğu gibi alanında tanınmış uzman CEO, girişimci ve yöneticilerin gençlerle buluşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda mülakatlar sonucunda akademiye hak kazanan arkadaşlarımıza girişimcilik ve yabancı dil kursu imkanı sağlıyoruz” dedi.

    Aydın konuşmasını şu sözleriyle tamamladı; “Arkadaşlar aslında YBA’nın sizlere sunduğu en önemli imkan üniversite hayatı bitmeden iş ve ticaret hayatıyla aynı havayı teneffüs etmenizdir. Sözümden kastım şudur; Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunu bir mimarım. Yani sizlerden biriyim. Okul ve iş hayatı arasındaki kopukluktan muzdarip olmuş biriyim. Teorik ve pratik arasında bir makas açıklığı var. İşte YBA tam bu noktada iş hayatıyla sizleri buluşturarak daha okulunuz bitmeden çalışmalarınızı iş hayatına göre şekillendirmenizi sağlıyor. Ben eğitim alan arkadaşların güzel yerlerde ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını düşünüyorum. Programın tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizleri kırmayıp sizlerle bu programda deneyimlerim paylaşmaya gelen Fazıl ÇİFTÇİ beye ve Yavuz FETTAHOĞLU başkanıma teşekkür ediyorum”

    Yaklaşık üç saate süren buluşmada gençlere sunum yapan THY Genel Md. Yrd. Fazıl ÇİFTÇİ ve 7. Dönem GENÇ MÜSİAD Başkanı Yavuz FETTAHOĞLU, sunum sonlarında öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

    Anahtar Kelimeler: 28, Nisan, 2017, Cuma, Günü

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