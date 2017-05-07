HABER: FARUK ÇİDEM

Bu yıl 8’ncisi düzenlenen Ulusal Genç Müzisyenler Şenliği Bolu’da Güzel Sanatlar Lisesi MİOY Salonu’nda 300 genç müzisyenin katılımıyla 3 gün boyunca sürdü. Katılım yüksek olduğu şenlikte şehir dışından gelen öğretim üyeleri, devlet sanatçıları ve yazarlar sanat kurulu olarak jürilik yaptılar. Ayrıca şenliğe katılana önemli isimler çalıştaylar yaparak katılımcıların yeteneklerini değerlendirdi ve müzik yolundaki yön çizmeleri konusun da yol gösterdi.