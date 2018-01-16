Haber:Semih Baykal

Piyano dinletisine öğretmenleri Özgür Sevimsoy, Birim Görsev, Gülsen Güldemir, Alper Demiray, Bilal Kavak ve Gülay çoban eşliğinde hazırlanan genç piyanistler Y. Alperen Akbulut, Zeynep Güngül, Zeynep Akcan, Sinem Turan, Merve Çeliktaş, Velikan Aydoğan, Neslihan Erkoç ve Orhancan Aydoğan usta sanatçıların değerli ve zor parçalarını seslendirdikleri performanslarıyla tam not aldı.

Piyona dinletisi sunan 12. Sınıf öğrencilerin üstün performansı dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, dinletinin ardından sahneye gelerek piyona zümresi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Piyano dinletisinin akabinde Okul Müdürü Cemal Güney, okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı salonunda buluşan Cengiz, “Bolu Güzel Sanatlar lisesi, yaptığı güzel çalışmalarla eğitim camiasının takdirini kazanmış bir okul. Ekibinizin ortak çalışmasıyla yaptığınız faaliyetlerde ortaya koyduğunuz başarı sebebiyle sizleri tebrik ederim.” diye konuştu.