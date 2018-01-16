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16 Ocak 2018 Salı
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    • Genç piyanistler ışık saçtı

    Bolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde 12. Sınıf öğrencileri piyona dinletisi düzenledi. Piyano zümresi öğrencilerinin birbirinden değerli parçaları seslendirdiği dinletiye Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    16 Ocak 2018 Salı 10:55
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    Genç piyanistler ışık saçtı

    Haber:Semih Baykal

    Piyano dinletisine öğretmenleri Özgür Sevimsoy, Birim Görsev, Gülsen Güldemir, Alper Demiray, Bilal Kavak ve Gülay çoban eşliğinde hazırlanan genç piyanistler Y. Alperen Akbulut, Zeynep Güngül, Zeynep Akcan, Sinem Turan, Merve Çeliktaş, Velikan Aydoğan, Neslihan Erkoç ve Orhancan Aydoğan usta sanatçıların değerli ve zor parçalarını seslendirdikleri performanslarıyla tam not aldı.

    Piyona dinletisi sunan 12. Sınıf öğrencilerin üstün performansı dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, dinletinin ardından sahneye gelerek piyona zümresi öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

    Piyano dinletisinin akabinde Okul Müdürü Cemal Güney, okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı salonunda buluşan Cengiz, “Bolu Güzel Sanatlar lisesi, yaptığı güzel çalışmalarla eğitim camiasının takdirini kazanmış bir okul. Ekibinizin ortak çalışmasıyla yaptığınız faaliyetlerde ortaya koyduğunuz başarı sebebiyle sizleri tebrik ederim.” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Güzel, Sanatlar, Lisesi’nde, 12.

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