Genç sürücü direğe çarptı

Haber: Okay Özcan

İlimizin en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarında, telefonla oynadığı iddia edilen 19 yaşındaki sürücü elektrik direğine çarptı. Olay saat 10.30 sıralarında Bahçelievler Polis karakolunun önünde gerçekleşti. Atatürk bulvarında seyir halinde giden ve telefonla oynadığı iddia edilen Dursun Can Tekin'in idaresindeki 14 KM 878 plakalı araç aydınlatma direğine çarpması sonrası genç sürücü yaralandı. Çarpma sonucunda aracın sol tarafında bulunan 2 lastiği de patladı. Aydınlatma diğerine çarpan araç, direğin üzerinde bulunan lambaları düşürdü.

Düz yoldan yan dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan Dursun Can Tekin, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı.

Trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 11:44