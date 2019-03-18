Genç Tema’dan 18 Mart anısına fidan dikimi

Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Genç TEMA Topluluğu, Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi desteğiyle, gönüllü üyelerinin katılımı ile birlikte Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu’ndan yapılan açıklamada, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma amacıyla 300 fidanı toprakla buluşturduk. Şehitlerimizin bize mirası her karışı şehit kanıyla sulanmış olan vatanımıza sahip çıkmak, geliştirmek ve geleceğe taşımak asli görevimizdir. Ayrıca 21 Mart Dünya Ormancılık Günü haftasının öncesinde bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Doğa ile insan arasında bozulan dengenin yeniden tesisi amacıyla, tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, toplumda çevre bilincini arttırarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşmasına katkı sağlamaktır. Gönüllülerimiz ile birlikte bu topraklarda umut yeşertiyoruz” denildi.

Fidanları toprakla buluşturan topluluk üyeleri, toprağa dokunmanın ve gönüllü olarak doğaya kattıklarıyla mutlu olduklarını ifade ettiler.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 12:46