Haber: Gönül Olutürk

BAİBÜ Genç TEMA Topluluğu Onursal Başkanı ve Proje Koordinatörü Mücahit Varlı, “Bolu Bağışçılar Vakfı Hibe Desteği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında Mart 2018 tarihinde başlayan projemizin faaliyetlerine devam ediyoruz. Kuş gözlem doğal yaşam ortamlarında kuşların incelenmesi, türlerin tespit edilmesi, popülasyonlarının izlenmesi, doğadan keyif alınması, biyoçeşitliliğinfarkına varılmasıdır. Her meslek gurubunun üyeleri, her yaştakiler, kuşları izlemeye meraklı herkes kuş gözlemcisi olabilir. Bizler gerçekleştirdiğimiz proje ile kuş gözlemciliğinin tanınması ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Arazi etkinliklerimizin yanı sıra oluşturduğumuz eğitim serileri ile teorik olarak kuşlar, kuş araştırmaları, çeşitlilik ve kuş grupları hakkında eğitimler düzenlemekteyiz. Kuş gözlemciliği ile ilgili faaliyetlerimizi keyif alarak sürdürüyoruz” dedi.

BAİBÜ Genç TEMA Topluluğu Gönüllü Koordinatörü Semih Çay, İnsan ve doğayı birbirinden ayırmadan, doğayı korumanın en güçlü yolunun onun kendi yaşamlarımızdaki yerini korumak olduğunu düşünüyoruz. Doğayla uyum içinde yaşamak için doğayı tanımanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz ve bugün Aladağlar ve Seben göletleri mevkinde yaygın olarak sakarmeke, yeşilbaş, kara akbaba, kuzgun, ispinoz, serçe, karatabak, kaşıkgaga, tepeli patka, ağaçkakan türleriyle karşılaştık ve kayıt altına aldık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz her etkinlikte çevre temizliği gerçekleştirmeye önem veriyoruz” dedi.