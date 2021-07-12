Genç Turizmci Dünya Evine Girdi



Bolu’nun önde gelen iş adamlarından Cengiz Çavuşoğlu’nun oğlu Efe Çavuşoğlu ile Yaşar Taşkıran’ın kızı Özge Taşkıran hafta sonu Gazelle Resort & Spa Otel’de düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikahını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kıyarken, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Beypiliç Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Tanrıkulu ve Hüseyin Çavuşoğlu nikah şahitliğini yaptı. Başkan Özcan, nikah sonrası Özge-Efe Çavuşoğlu çiftine içerisinde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim yer alan hediye paketini takdim etti.

Siyasilerin ve çok sayıda iş adamının katıldığı nikah töreninde genç çifti aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Bolu’nun güzide sanatçısı Ramazan Çelik düğüne katılan misafirlere coşkulu anlar yaşatırken kemençe ve horon ekibi ise büyük alkış topladı.

Düğün, nikah merasimi, pasta kesimi, takı töreni, keman resitali, havai fişek gösterileri ve fotoğraf çekimiyle son buldu.