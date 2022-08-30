Genç yaşta hayatına son verdi

Bolu Aktaş Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki T.E.Y., yalnız yaşadığı evde doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Genç yaşta hayatına son verdi

Haber: Uğur Balaban

Aktaş Mahallesi’nde ikamet eden 28 yaşındaki T.E.Y, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. T.E.Y’nin cansız bedeniyle karşılaşan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, Aktaş Mahallesi Doktor Zihni Ülgen Sokakta meydana geldi. Sıkıntıları olduğu iddia edilen T.E.Y evde kimsenin olmadığı saatlerde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Bir süredir T.E.Y.’den haber alamayan yakınları, gencin ikametine girince şok yaşadı. T.E.Y.’nin kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdiği gören yakınları durumu hemen emniyete bildirdi.

T.E.Y’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

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