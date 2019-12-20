Genç yaşta hayatına son verdi

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Olay, sabah saatlerinde Sarıcalar Mahallesi Dibekbaşı Sokak’ta, İsmail Yaman’ın ailesiyle birlikte yaşadığı evde meydana geldi. Bolu’da herkes tarafından çok sevilen ve güler yüzüyle gönüllerde taht kuran İsmail Yaman, evin çatı katında boynundan iple asılı şekilde bulundu. Yaman’ı o halde gören yakınları durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi. 112 Acil ekiplerinin yaptıkları incelemede İsmail Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman’ın cansız bedeni polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmail Yaman’ın cenazesi bugün Kozlu Köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu köyü mezarlığına defnedilecek.