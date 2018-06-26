Haber: Kasım ŞAHİN

5 yıl önce göğüs kanserine yakalanan ve bu hastalığı öğrendiğinden bu yana Ankara’da tedavi gören Aynur Ataş (48) kansere yenik düşerek, hayata gözlerini yumdu. Ataş’ın yakınları; “Genç yaşta bizi bu kötü dünyada, çekti gitti Melek olmaya. Daha fazla direnemedi meleğimiz hastalığına” diyerek göz yaşları döktüler.

Kansere yenik düşen Aynur Ataş’ın cenazesi dün Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinden alınarak, Borazanlar Camii’nde kılınan öğle ve cenaze namazından sonra Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.