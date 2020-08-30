Genç yaşta koronavirüse yenik düştü

Haber: Volkan Yılmaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın her alanını olumsuz etkileyen koronavirüs sebebiyle ilimizde bir can kaybı daha meydana geldi. Kıbrıscıkspor kulüp başkanı Durmuş Bahşi’nin oğlu Sercan Bahşi hayatını kaybetti. Bir süredir Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Bahşi, bugün sabah saatlerinde henüz 34 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenaze Namazı bugün saat 14.00’de Çığırtkanlar Mezarlığı’nda kılınacak ve namaz sonrası defnedilecektir. Olay Gündem Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020, 13:58