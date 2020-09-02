Genç yıldız geri mi geliyor?

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Boluspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna katan kırmızı beyazlılar son olarak kendi altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray’a giden Erkan Süer’in peşine düştü. Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in prensleri arasında gösterilen ve A takıma dahil edilmesi beklenen Erkan Süer için kırmızı beyazlı yönetim girişimlere başladı.

FATİH TERİM BIRAKMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı kırmızılı kulübün yolunu tutan Erkan Süer oynadığı futbolla tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in gözüne girmeyi başardı. Yeni sezon öncesi altyapıdan A takıma dahil edilecek isimler arasında yer alan Erkan Süer Fatih Terim’in onay vermesi dahilinde yeniden kırmızı beyazlı formayı giyecek. Fakat Fatih Terim’in bu transfere sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

AHMET TAŞYÜREK ÖZELLİKLE İSTEDİ

Teknik Direktör Ahmet Taşyürek’in raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor yönetimi Erkan transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Teknik direktör Ahmet Taşyürek’in özellikle kadroda görmek istediği genç yıldız ile ilgili olarak milli takım hocaları ile de görüşüp bilgi aldığı öğrenildi. Ayrıca Boluspor Başkanı Abdullah Abat’ın da Erkan ile görüşüp ‘Kapımız sana her zaman açık” dediği gelen bilgiler arasında.