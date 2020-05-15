Gençler 42 gün sonra sokaklarda

Haber: Volkan Yılmaz

Çarşamba günü 0-14 yaş çocuklardan sonra bu gün 15-20 yaş gençler 4 saat bolunca sokağa çıkma iznini değerlendirdiler. 42 gün boyunca evlerinde olmak zorunda kalan gençler bu gün arkadaşlarıyla buluşup hasret giderdiler.

Kimi gençler Karaçayır parkında doğum günü kutlarken, kimi gençler ise sevgilileriyle buluşma imkanı buldu. Genç kızlar sokağa çıkma yasağında evlerinde annelerine yardımcı olduklarını, bulaşık yıkadıklarını, temiz yaptıklarını ve küçük kardeşlerine baktıklarını söyleyerek, sokağa çıkmalarından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

19 yaşındaki Metin Can Çelen, doğum gününü Karaçayır’da arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyerek kutladı. 42 gündür köpeği Şila ile evde kalan 18 yaşındaki Zekeriya Eren’de köpeğiyle birlikte 42 gün sonra sokağa çıkma imkanı buldu.