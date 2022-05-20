Gençler bayramlarında bisikletlerine kavuştu!

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Bolulu gençlere bisiklet armağan etti. Çeşitli değerlendirmelerin ardından bisiklet almaya hak kazanan yüzlerce genç Karaçayır Nikâh Salonu’nda gerçekleşen törenle bisikletlerini teslim aldılar. Ailelerin de katıldığı törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutlayarak, hediye bisikletlerini güzel günlerde kullanmaları temennisinde bulundu.

BİSİKLETLERLE ŞEHİR TURU ATTILAR

Törenin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşi Meral Özcan ve gençlerle birlikte Karaçayır Nikâh Salonu’ndan Anıt Park’a kadar bisiklet sürdü. Renkli görüntülerin sahne olduğu tur Anıt Park’ta, Özcan çifti ve gençlerin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okumasıyla sona erdi.