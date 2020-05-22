Gençler bir kez daha sokaklarda

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta günler sonra sokağa çıkma hakkını elde eden gençler sıcak havadan bunalmış ve kendilerini parklara, gölgelik yerlere atmışlardı. Bu hafta ise gençler yağmurlu ve serin havada kendilerini sokaklara, caddelere atma fırsatı buldular.

Ne var ki bazı gençlerin kurallara uymadıkları ve sosyal mesafeyi bozdukları gözlemlendi. Hem yürüyüş hem de arkadaşlarıyla buluşup hasret gideren gençler 4 saat boyunca rahat bir nefes alma imkanı buldular. Bazı gençler 27-28 Haziran da yapılacak olan YKS sınavları öncesi evlerinde sürekli olarak ders çalışırken, bu haftaki 4 saatlik izinle stresten uzak kaldılar.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 12:43