Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan gençleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında unutmadı. Başkan Fatih Kavak’ın talimatlarıyla hazırlanan hediyeler, belediye ekiplerince ev ev dolaşılarak gençlere ulaştırıldı.

“GENÇLER GELEMİYORSA BİZ GİDERİZ”

Başkan Kavak yaptığı açıklamada, “Gençler gelemiyorsa biz gideriz dedik. İlçemizin Seben Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören genç kardeşlerimizin bayramını kutlamak amacıyla evlerinde ziyaret edip hediyelerini takdim ettik” dedi.